Jonah Hill: Heftiger Horror-Crash mit Auto

Sonntag, 04. Dezember 2016, 12:19 Uhr

Was für ein Albtraum: US-Schauspieler Jonah Hill stieß in Los Angeles mit einem anderen Wagen zusammen. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der ‚The Wolf of Wall Street‘-Star war am Samstag (3. Dezember) gerade mit seinem schwarzen Audi in Los Angeles unterwegs, als er plötzlich mit einem anderen Wagen zusammenstieß. Laut ‚TMZ‘ ist die genaue Ursache des Unfalls noch nicht bekannt. Der Zusammenprall soll jedoch so schlimm gewesen sein, dass beide Autos abgeschleppt werden mussten. Fotos dokumentieren die erschreckende Demolierung des Audis. Klar, dass sich auch einige neugierige Schaulustige um den Unfallort scharten.

Glücklicherweise trug der Schauspieler selbst keine Verletzungen davon. Auch sein Freund, der mit ihm im Wagen saß, hatte noch einmal Glück. Der Befragung der Polizei kam aber natürlich auch der Hollywood-Star nicht aus. Sichtlich frustriert ließ er das Verhör über sich ergehen und war erleichtert, als er sich endlich vom Ort des Unglücks entfernen konnte. Mit einem Uber-Taxi zogen Hill und sein Begleiter schließlich von dannen. Da scheint ja noch mal alles gut gegangen zu sein! Die Sekunden des Horror-Unfalls werden den 32-Jährigen aber sicher noch länger verfolgen… (Bang)

Foto: Michael Wright/WENN.com