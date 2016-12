Kylie Jenner geht baden. Und wie!

Sonntag, 04. Dezember 2016, 20:18 Uhr

Wenn es darum geht sich perfekt in Szene zu setzen, dann macht dem Jenner-Kardashian-Clan einfach niemand etwas vor. Aktuell ist es Tochter Kylie, die mit ihren gewagten Schnappschüssen auf Instagram für Schlagzeilen sorgt.

In sexy Pose präsentierte die 19-Jährige, nur 1,68m kleine Ich-Darstellerin, ihren 80 Millionen Fans ihre neuesten Bikinis und natürlich ihre Kurven. Am Freitag zeigte sich die junge Schönheit bereits in einem edlen, schwarzen Zweiteiler auf einer schicken Dachterrasse. Besonders das aufregende Oberteil wurde mit einem raffinierten Cut-Out zum Hingucker.

Ein von Kylie (@kyliejenner) gepostetes Foto am 3. Dez 2016 um 10:18 Uhr

Am Abend war es dann erst einmal Zeit für eine hippe Party gemeinsam mit Freund und Rapper Tyga und Schwester Kendall in einem angesagten Club in Miami. Am Samstag führte Kylie ihre Bikini-Show fort und punktete diesmal mit stylishem Bandeau-Oberteil in einem luxuriösen Pool. „Wunderschön“, kommentieren ihre begeisterten Follower das Foto. Top Bikini-Figur drei Wochen vor Weihnachten geht nicht? Von wegen! (HA)

Ein von Kylie (@kyliejenner) gepostetes Foto am 2. Dez 2016 um 13:46 Uhr

Ein von Kylie (@kyliejenner) gepostetes Foto am 2. Dez 2016 um 13:43 Uhr

Fotos: Instagram