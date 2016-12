Liam Payne auf Solopfaden: Die ersten Songs sind fertig

Sonntag, 04. Dezember 2016, 10:37 Uhr

Fans von Liam Payne müssen wohl nicht mehr allzu lange warten, bis sie neue Musik von ihm zu hören bekommen.

Der ‚One Direction‘-Star arbeitet gerade mit Hochdruck an seinem ersten Solo-Album.

Sein Musikerkollege Calum Scott (‚Dancing On My Own‘), der beim selben Plattenlabel wie Liam unter Vertrag ist, plauderte im Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ aus, dass die LP schon bald fertig sein könnte: „Ich war gerade mit Liam im Studio. Ich habe ein paar seiner Songs gehört. Sie sind wirklich unglaublich!“ Wenig verwunderlich, dass der englische Newcomer so auch zugibt, ein großer Fan des Ex-Boyband-Mitglieds zu sein: „Ich würde sehr gerne etwas mit ihm aufnehmen.“

Der Mädchenschwarm hatte Fans in den letzten Wochen bereits den Mund wässrig gemacht, als er immer wieder Bilder von sich selbst im Studio online gestellt hatte. Sogar einen kurzen Song-Ausschnitt teilte der 23-Jährige. Auch privat läuft es für den Hottie derzeit rund: Nach wochenlangen Spekulationen scheint nun offiziell bestätigt, dass seine Freundin Cheryl Fernandez-Versini ein Kind von ihm erwartet. Bei einem Weihnachtskonzert in London präsentierte sie an der Seite ihres Liebsten stolz ihre runde Babykugel.

Foto: WENN.com