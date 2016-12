Rita Ora als Weihnachtsüberraschung hinter Türchen Nr. 3

Sonntag, 04. Dezember 2016, 19:35 Uhr

Wenn es um den berühmten Video-Adventskalender des „Love“-Magazines geht, dann schlüpft Sängerin Rita Ora sogar in bayerische Trachten und zeigt sich sexy tanzend vor der Kamera.

Nachdem die Topmodels Bella Hadid und Irina Shayk die ersten beiden Türchen zierten versteckte sich Ritas Performance nun hinter Türchen Nummer drei. In Dirndl und Lederhose performt die 26-Jährige ein Cover des Vintage-Hits „Boogie Woogie Bugle Boy Of Company B“ der drei Andrew Sisters. Passend dazu gibt es Rita gleich drei Mal zu sehen.

Zu Beginn des Videos zeigt sie sich als „Miss R“ in Mini-Lederhose und schwarzen Overknees. Die dazugehörige Bluse hat die britische Sängerin kurzerhand weggelassen und setzt stattdessen auf gewagte Einblicke und stellt den Song vor, der präsentiert werden soll. Neben ihr taucht sie ein weiteres Mal auf. Diesmal jedoch als „Conchita“, die sich in einem knappen, grünen Dirndl, kombiniert mit angesagten, weißen High Heels von Gucci zeigt. Und zu guter Letzt ist da noch Charakter Nummer drei, die in ein rotes Dirndl gekleidete „Margerita“.

Schließlich beginnen alle gemeinsam den Song zu singen und als wäre Ritas Auftritt nicht schon gewagt genug, auch ihr mit „LOVE“ beschriftetet Höschen wird einige Male in die Kamera gehalten. Macher des pikanten Kurzfilms ist Fotograf Sean Frank. Wer sich wohl hinter den nächsten Kalendertürchen versteckt? Wir sind gespannt… (HA)

Foto: WENN.com