Robbie Williams heute bei "The Voice of Germany"

Sonntag, 04. Dezember 2016, 17:10 Uhr

Geballte internationale Musikkompetenz heute bei ‚The Voice of Germany‘ in SAT.1. Entertainer Robbie Williams coacht Team Fanta. Soulqueen Emeli Sandé hilft Andreas Bouranis Talenten beim Coaching. Yvonne Catterfelds Talente üben in der ProSieben-Show am Donnerstag, den 8. Dezember, mit der 15-fachen Grammy-Gewinnerin Alicia Keys.

Und Top-Newcomer Shawn Mendes coacht Team Samu. Für die Talente ist es ihr bisher schwierigster Auftritt, für die Coaches die härteste Entscheidung. Denn in den Sing Offs heißt es: Aus zehn mach drei. Die zehn Talente eines Teams performen nacheinander einen Song, doch nur drei pro Team ziehen ins Halbfinale ein.

Robbie Williams scheint jedenfalls ein echter Fan von Marc Amacher zu sein. „You know WHO you are. You know WHAT you are. It´s unique, it´s original“, schwärmt Robbie Williams jedenfalls beim Coaching mit dem Schweizer Blues-Rocker. Der vor allem in Deutschland Entertainer will nicht nur unbedingt mit Marc Amacher zusammen singen, sondern auch seine Konzerte besuchen: „I wanna see you live! I´m a fan.“ Der Publikumsliebling reagiert gelassen nach der Performance mit dem Weltstar: „Ja natürlich war ich entspannt. Er ist Musiker wie andere Dachdecker oder Bauarbeiter sind.“

Fotos: ProSieben/SAT.1/Andre Kowalski, ProSieben/SAT.1/Richard Hübner