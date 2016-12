Ruth B: "Lost Boy" schießt in den Charts wieder nach vorn

Sonntag, 04. Dezember 2016, 13:52 Uhr

Am Donnerstag wurde Ruth B’s Ballade „Lost Boy“ im Battle von Dehua Hu und Robin Resch bei ‚The Voice of Germany‘ performt und sorgte nicht nur bei der Jury und beim Publikum vor Ort für große Emotionen, sondern begeisterte auch die Zuschauer vor den Bildschirmen.

Schließlich kam Robin weiter. Die Single schob sich anschließend direkt in die iTunes Top30 und kämpft sich im Laufe des Freitags weiter nach vorn. Aktuell befindet sich „Lost Boy“ auf der #17! Auch die EP „The Intro“, die bereits vor knapp einem Jahr erschienen ist, ist neu in die Charts eingestiegen und hält sich aktuell in den Top60 bei iTunes.





Noch am selben Abend ging über Ruth Bs Facebook-Seite eine Videobotschaft raus, in der sich Ruth B persönlich bei den beiden Kandidaten für ihre Performance bedankt.

