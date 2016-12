Bob Dylan hat für Stockholm eine Rede vorbereitet

Montag, 05. Dezember 2016, 14:07 Uhr

Es ist nicht ganz leicht, einem Bob Dylan den Literaturnobelpreis zu verleihen. Jetzt gibt es aber neue Nachrichten von der Akademie.

Der 75-jährige Sänger und Literaturnobelpreisträger hat eine Rede vorbereitet, die zur Verleihung der Auszeichnung am 10. Dezember vorgetragen werden soll. Das teilte die Schwedische Nobelpreis-Akademie am Montag per Twitter mit. Die amerikanische Rocksängerin Patti Smith wird Dylans Song „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“ den Angaben zufolge am Tag der Preisübergabe in Stockholm singen.

Dylan war im Oktober für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition ausgezeichnet worden. Der Schwedischen Akademie war es lange nicht gelungen, den Musiker persönlich ans Telefon zu bekommen, was Unmut ausgelöst hatte. Ein Jurymitglied warf dem Musiker vor, unhöflich zu sein. Erst nach 12 Tagen hatte sich Dylan bei den Schweden gemeldet und versichert, dass er sich sehr geehrt fühle.

Mitte November hatte die Akademie mitgeteilt, dass der Sänger nicht zur Verleihung des Literaturnobelpreises kommen werde. Als Grund habe er andere Verpflichtungen genannt. (dpa)

Foto: Fang Zhe