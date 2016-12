Brad Pitt und Kate Hudson?

Montag, 05. Dezember 2016, 8:36 Uhr

Brad Pitt bändelt offenbar mit Kollegin Kate Hudson an. Der Schauspieler und Angelina Jolie trennten erst vor wenigen Wochen. Nun liefern sie sich angeblich einen erbitterten Streit um das Sorgerecht für ihre sechs Kinder.

Der 52-Jährige soll derweil Ablenkung bei Kollegin Kate Hudson suchen. Das verriet ein „Insider“ ausgerechnet dem Magazin ‚Star‘. Demnach sollen die beiden viele gemeinsame Freunde haben, die sie für das perfekte Paar halten. Brad Pitt möchte die Beziehung jedoch vor allem seiner Kinder wegen erst einmal geheim halten. Deshalb treffen sich die beiden Turteltauben meist spät in der Nacht in Kates Zuhause in Malibu.

Zuletzt wurden Brad Pitt und die 37-Jährige auch gesehen, wie sie gemeinsam die After-Show-Party seines neuen Films ‚Allied – Vertraute Fremde‘ verließen. Den Segen seiner ersten Frau Jennifer Aniston hat Brad Pitt auf jeden Fall schon mal. Kate Hudson soll sie sogar um Erlaubnis gebeten haben, bevor sie mit dem Frauenschwarm anbändelte. Aniston sei daraufhin begeistert von ihr gewesen und findet, dass sie genau der richtige Typ Frau für ihren Ex ist. Sie sei lustig, liebe Musik und habe genau den Hippie-Vibe, den Brad Pitt auch an Jennifer Aniston geliebt habe. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung soll es jedoch erst nach seiner Scheidung von Angelina Jolie geben.

Die Geschichte klingt einfach zuuuuu schön, um wahr zu sein…

Foto: Apega/WENN.com