Guns N' Roses kommen nun auch nach Deutschland

Guns N‘ Roses beglücken ihre deutschen Fans. Die Band um Axl Rose, Slash und Duff McKagan wird 2017 mit ihrer ‚Not In This Lifetime‘-Tour auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorbeischauen.

Zürich (7.6.17), München (13.6.17), Hannover (22.6.17) und Wien (10.7.17) stehen auf dem Programm. Der Manager der Gruppe hatte schon vor einiger Zeit angedeutet, dass die ‚Welcome to the Jungle‘-Hitmacher rund um Frontmann Axl Rose nach Europa kommen würden, als er bekannt gab, dass sie bis weit ins nächste Jahr gebucht seien. „Mir wurde gesagt, dass noch kein Enddatum feststeht“, erklärte er gegenüber ‚WXIA-TV‘. „Viele der Konzerte liegen im nächsten Jahr, weit im nächsten Jahr. Alle arbeiten zusammen an einem gemeinsamen Ziel in eine gemeinsame Richtung – die Maschine am Laufen zu halten.“

Die Rocker machten die Ankündigung des Europa-Abstechers nun selbst auf ihrem Twitter-Account öffentlich, indem sie ein Video mit den Konzertdaten posteten. Dazu schrieben sie: „Die Maschine ist 2017 wieder da.“

Die Ticketpreise sind noch nicht offiziell bekannt, doch die Internetseite ‚We got it‘ will erfahren haben, dass die Preise für das Konzert in Wien zwischen 94,70 Euro für einen Sitzplatz und 165 Euro für einen Stehplatz liegen sollen. Ab Mittwoch (7. Dezember) um 10 Uhr startet bei ‚Ticketmaster‘ und ‚Eventim‘ dann der Online-Vorverkauf. (Bang)

