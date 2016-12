Heidi Klum und ihre Kinder: "Sie wissen, wie Babys zustande kommen"

Montag, 05. Dezember 2016, 18:30 Uhr

Heidi Klum setzt zuhause auf offene Aufklärung in Sachen Sex. Die deutsche Frohnatur schämt sich kaum für etwas, so ist Nacktheit für sie kein Problem. Auch wissen ihre Kinder, wie Sex eben funktioniert.

Dem ‚Ocean Drive‘-Magazin verriet Heidi: „Sie wissen, wie Babys zustande kommen. Ich war noch nie ein großer Fan davon, um den heißen Brei herumzureden und bin recht direkt. Ich denke, dass mich so auch die Leute aus dem Fernsehen kennen: Ich nehme kein Blatt vor den Mund.“ In der Erziehung ist ihr Folgendes wichtig: „Ich möchte, dass sie immer sie selbst sind und sich nicht verlieren.“ In Sachen Freikörperkultur bleibt das Model so, wie es ist.

Die vierfache Mutter und Freundin von Vito Schnabel hat zuletzt gegenüber ‚People‘ verraten, dass sie noch bis ins hohe Alter oben ohne zu sehen sein wird: „Ich werde wahrscheinlich das Mädchen am Strand sein, das auch mit 60 noch kein Oberteil trägt.“ Die 43-Jährige steht zu ihrem Körper und erklärte weiter: „Vielleicht sehen mein Bauch und meine Brüste dann nicht mehr so aus wie jetzt. Aber so bin ich nun mal. Ich bin furchtlos und ich denke nicht, dass sich das ändern wird.“ (Bang)

Foto: WENN.com