Lukas Podolski landet Volltreffer bei den Musik-Downloads

Montag, 05. Dezember 2016, 14:50 Uhr

Fußballstar Lukas Podolski überzeugt nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den offiziellen deutschen Download-Trends, ermittelt von GfK Entertainment.

Seine Köln-Hymne „Liebe deine Stadt“, die er zusammen mit Rapper Mo-Torres und der Kultband Cat Ballou aufgenommen hat, war am Wochenende der am häufigsten heruntergeladene deutsche Song. Damit dribbelt der Weltmeister sogar an Stars wie Mark Forster, Robin Schulz und Tim Bendzko vorbei. Nur ein einziges Lied war zwischen Freitag und Sonntag noch erfolgreicher, und zwar „Human“ vom Rag’n’Bone Man.

Auch in den wöchentlich ermittelten Offiziellen Deutschen Single-Charts, die neben Downloads auch Musik-Streams und physische Verkäufe berücksichtigen, hat Lukas Podolski gute Chancen auf einen hohen Einstieg. Bereits vor ihm haben sich zahlreiche bekannte Fußballer verewigt, u.a. Franz Beckenbauer („Gute Freunde kann niemand trennen“), die deutsche Fußball-Nationalmannschaft („Fußball ist unser Leben“, „Olé España“, „Buenos dias Argentina“) und Ex-Bayern-Star Dante („Wir gewinnen die Meisterschaft“, „…und Pokal auch“).

Foto: WENN.com