Taylor Lautner und „Scream Queens“-Co-Star Billie Lourd ein Paar?

‚Twilight’-Star Taylor Lautner (24) könnte in ‚Scream Queens’-Kollegin Billie Lourd (24) möglicherweise eine neue Liebe gefunden haben. Bei den beiden soll es gestern (4. Dezember) im ‚The Nice Guy’ in Los Angeles richtig heiß zugegangen sein.

Und das Kuss-Video der Zwei, das derzeit in den sozialen Medien kursiert, scheint das nur zu bestätigen. Der Clip wurde zuerst von ‚Scream Queens’-Kollegin Keke Palmer (23) auf Snapchat gepostet, den sie mit „Omg omg omg OMG (,Oh mein Gott’)“ kommentierte. Und wem die Knutscherei noch nicht genügt, für den hält ‚E! News’ noch einen weiteren angeblichen Zeugen des Szenarios bereit. Dieser verriet, dass es zwischen dem möglichen neuen Paar die ganze Nacht lang so heiß hergegangen sein soll: „Taylor saß sehr nah an Billie, sie flüsterten sich zwei Mal ins Ohr und küssten sich.“

Und es geht noch weiter: „Sie starten sich in die Augen und sie streichelte seine Brust, weil sein Shirt aufgeknöpft war.“ Taylor Lautner war nach seiner Trennung von Langzeit-Freundin Marie Avgeropoulos (30) in letzter Zeit mit diversen jungen Damen in Verbindung gebracht worden. Darunter Model Raina Lawson und früher auch schon mal Schauspielerin Lily Collins (27) und Popstar Taylor Swift (26). Wie ernst die Turtelei mit Schauspiel-Kollegin Billie Lourd ist, muss sich noch zeigen…(CS)

