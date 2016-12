Tom Cruise in "Die Mumie": Der erste Trailer ist da

Montag, 05. Dezember 2016, 12:46 Uhr

Eine Welt voller neuer Mythen, Götter und Monster erwartet die Fans von Fantasy-Spektakeln im Remake vob ‚Die Mumie‘. Niemand Geringeres als der erfolgreiche Hollywood-Star Tom Cruise führt durch eine einzigartige Abenteuergeschichte, die mit außergewöhnlichen Settings, beeindruckenden Bildern und großartiger Action aufwartet. Jetzt gibt es den ersten Trailer!

Eine einst mächtige Königin (Sofia Boutella aus „Kingsman: The Secret Service“ und „Star Trek Beyond“) wird in unserer heutigen Zeit zu neuem Leben erweckt. Vor Jahrhunderten von Jahren wurde sie in einer Gruft tief unter der Wüste begraben. Damals wurde sie zu Unrecht ihrer Bestimmung beraubt – und nun übersteigen ihre unermesslich gewachsene Bosheit und zerstörerische Wut jede menschliche Vorstellungskraft…

Von den endlosen Sandlandschaften des Nahen Ostens reicht dieses ebenso spannende wie überraschende Abenteuer über versteckte Labyrinthe bis ins moderne London. Dabei erzählt ‚Die Mumie‘ nicht nur auf atemberaubende und vollkommen neue Weise von einem der ältesten Mythen der Menschheits- und Kinogeschichte, sondern präsentiert auch eine ganz neue Welt von Göttern und Monstern.

Zum Ensemble rund um Mister Cruise im Mittelpunkt der spektakulären Neuverfilmung gehören Annabelle Wallis (bekannt aus der Serie „Peaky Blinders“ und demnächst mit „King Arthur“ im Kino zu sehen), Jake Johnson („Jurassic World“, „New Girl“) und Courtney B. Vance („Terminator: Genesis“, „American Crime Story“).

Mehr: Tom Cruise rennt, duscht, prügelt, schießt – und rennt und rennt

Hinter der Kamera zeichnen für dieses epische Action-Abenteuer Regisseur und Produzent Alex Kurtzman sowie Produzent Chris Morgan verantwortlich, die in den vergangenen Jahren maßgeblich an einigen der erfolgreichsten Kino-Franchises beteiligt waren. Während Kurtzman als Autor oder Produzent bei den „Transformers“-, „Star Trek“- und „Mission: Impossible“-Filmen die Fäden zog, war Morgan der kreative Motor hinter dem Erfolg der „Fast & Furious“-Reihe, der sich ab dem dritten Teil von Film zu Film steigern konnte. Gemeinsam mit ihnen produziert Sean Daniel, der zwischen 1999 und 2008 auch die vorherige „Die Mumie“-Trilogie in die Kinos brachte.