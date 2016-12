Blac Chyna plant Fernseh-Hochzeit?

Dienstag, 06. Dezember 2016, 8:37 Uhr

Blac Chyna und Rob Kardashian lassen ihre Hochzeit filmen. Die frisch gebackenen Eltern sind Profis in Sachen Reality-TV. Neben Robs Familienshow ‚Keeping Up With the Kardashians‘ ließen er und Freundin Blac Chyna zuletzt auch die Monate vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Dream von Fernsehkameras begleiten.

Wie ‚TMZ‘ berichtet, sollen die beiden nun außerdem planen, ihre Hochzeit und die dazugehörigen Vorbereitungen medial zu vermarkten. Bisher ist jedoch nichts unterschrieben. Für einen entsprechenden Preis seien Blac Chyna und Rob Kardashian jedoch bereit, ihren großen Tag mit aller Welt zu teilen. Die beiden hatten sich im April dieses Jahres nach nur wenigen Wochen Beziehung verlobt. Die 28-Jährige und der Bruder von Kim Kardashian sollen während des Sommers jedoch in einer handfesten Beziehungskrise gesteckt haben und sich nur wegen Blac Chynas Schwangerschaft wieder zusammengerauft haben.

Das Klatschportal ‚TMZ‘ berichtete außerdem, dass der 29-jährige Reality-Star eigentich an seinem Geburtstag am 17. März heiraten wollte. Seine Auserwählte erbat jedoch um etwas mehr Zeit, damit sie ihren Körper nach der Schwangerschaft erst wieder in Form bringen kann. Die Amerikanerin soll in den vergangenen Monaten knapp 27 Kilogramm zugenommen haben. Laut eigenen Berichten auf ihren Social Media-Seiten hat Blac Chyna jedoch innerhalb von zwei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter bereits zehn Kilo wieder abgenommen.

Foto: WENN.com