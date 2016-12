"Model of the Year": Gigi Hadid gewinnt vor Schwester Bella

Dienstag, 06. Dezember 2016, 16:48 Uhr

Model Gigi Hadid (21) bekam gestern Abend (4. Dezember) in der ‚Royal Albert Hall’ in London den ‚International Model of the Year’-Award überreicht. Damit gewann die Freundin von Popstar Zayn Malik (23) – der übrigens nicht anwesend war – zugleich gegen ihre Schwester Bella (20) und ihre beste Freundin Kendall Jenner (21).

Die junge Dame erschien mit ihrer Mama Yolanda Foster (52) bei den ,Fashion Awards’ und in einem spektakulären weißen ‚Versace’-Outfit. Der Preis wurde ihr von niemand Geringerem als Modedesignerin Donatella Versace (61) ausgehändigt, wobei Gigi Hadid in ihrer Dankesrede verkündete: „Ich möchte nur sagen, dass ich weiß, dass ich in der Social-Media-Generation bin und ich mich dafür so gesegnet fühle.“

Und sie fuhr fort: „Aber die Fashion-Industrie ist meine Familie und ihr seid diejenigen, für die ich hier da bin.“ Weiter ergänzte sie ganz gerührt: „An jeden, der so echt zu mir war und hinter das geschaut hat, nach dem der Rest der Welt Ausschau hielt: das hat mir so viel bedeutet.“ Gigi Hadid ist die Tochter von Immobilien-Unternehmer Mohamed Hadid (68) und dem Ex-Model Yolanda Hadid. Diese kann in der Reality-TV-Show ‚The Real Housewives of Beverly Hills’ bewundert werden. (CS)

Foto: Andres Otero/WENN.com