Preview: Eddie Murphy ist "Mr. Church"

Dienstag, 06. Dezember 2016, 20:57 Uhr

Der neue Film „Mr. Church“ erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft, die sich entwickelt als ein kleines Mädchen und ihre im Sterben liegende Mutter den Service eines talentierten Kochs in Anspruch nehmen – den von Henry Church.

Die Hauptrollen werden gespielt von Eddie Murphy („Dreamgirls“, die „Shrek“-Filme) als Mr. Church und Britt Robertson („Kein Ort ohne dich“, „A World Beyond“) als Charlotte „Charlie“ Brody.

1965: Die zehnjährige Charlie lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter Marie Brody (Natascha McElhone) in einem kleinen heruntergekommenen Apartment. Eines Morgens klopft es an der Tür: Henry Church hat von Maries verstorbenem Ex-Freund den Auftrag bekommen, sich sechs Monate lang um Charlie und Marie zu kümmern, weil Marie an Brustkrebs erkrankt ist. Doch aus den sechs Monaten werden sechs Jahre – immer noch unterstützt Mr. Church seine Schutzbefohlenen.

Mr. Church und seine Liebe zur Literatur wecken in der heranwachsenden Charlie den Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Während sich Charlie auf ihren Schulabschluss vorbereitet erliegt Marie ihrem Krebsleiden.

Charlie schafft es schließlich einen Studienplatz an der Brown University zu bekommen und wird schweren Herzens erstmals von Mr. Church getrennt. Zwei Jahre später nimmt Mr. Church die schwangere Charlie wieder bei sich auf.

Seine Bedingung ist allerdings der Respekt seiner Privatsphäre. Als Charlie diese Bedingung hintergeht wirft Mr. Church sie aus dem Haus. Erst ein Unfall bringt die beiden wieder zusammen.

„Mr. Church“ startet am 12. Januar 2017 im Verleih von Warner Bros. Pictures Germany, a division of Warner Bros. Entertainment GmbH.

Fotos: Warner Bros.