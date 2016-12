Shootingstar Taron Egerton kann auch richtig gut singen

Dienstag, 06. Dezember 2016, 20:15 Uhr

Strebt Briten-Shootingstar Taron Egerton (27) möglicherweise irgendwann noch eine musikalische Karriere an? Wer erste Töne der Originalstimme von Gorilla Johnny im Animationsfilm ‚Sing’ gehört hat, würde das wohl nicht wundern.

Der Star aus ‚Kingsman: The Secret Service’ offenbart da nämlich ungeahnte gesanglich-beeindruckende Qualitäten. Ja, der Herr singt darin nämlich höchstselbst unter anderem Sam Smiths ‚Stay With Me’. Wie ‚E Online’ zu berichten weiß, spart sich der 27-jährige Herzensbrecher seine stimmlichen Ergüsse normalerweise für Autofahrten und Karaoke-Bars auf. Sein bevorzugter Song dabei: ‚Faith’ von George Michael (53). Dem Promiportal zufolge möchte der Herr dann bald auch in einem Musical mitmachen, am liebsten mit seinem ‚Eddie the Eagle’-Co-Star Hugh Jackman (48).

Für den Soundtrack des Films haben sich die Zwei bereits für den 80er-Jahre-inspirierten Track ‚Thrill Me’ zusammengetan. Anscheinend hätten die beiden Schauspieler auch noch über ein anderes gemeinsames Projekt gesprochen. Das soll aber für die große Bühne und nicht die Leinwand geplant sein. Klingt doch ganz danach, als ob sich die Musical-Wünsche für den gesanglich talentierten Taron Egerton bald erfüllen könnten… In dem Video zu ‚Sing’ (siehe oben) hört man ihn die ganze Zeit! (CS)

Foto: TonyForte/WENN.com