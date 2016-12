"Transformers - The Last Knight": Der erste Trailer

Dienstag, 06. Dezember 2016, 14:58 Uhr

Kinofans steht kommenden Sommer ein wahres Bayhem bevor – „Transformers – The Last Knight“ verspricht der schwindelerregendste Höhepunkt des beliebten Transformers-Franchise zu werden, das während der letzten zehn Jahre global alle Kassenrekorde-Rekorde brach und bislang unerreichte Maßstäbe im Actionkino setzte.

Die ersten explosiven Ausschnitte aus dem ersten Trailer läuten zumindest schon mal den laaaangen Countdown zum Kinostart am 22. Juni 2017 ein.

Und darum geht’s: Optimus Primes Suche nach seinem Schöpfer hat eine unerwartete Wendung genommen: Cybertron liegt in Trümmern. Um seine Heimat zu retten und neues Leben auf seinem Heimatplaneten zu ermöglichen, gibt es nur einen Ausweg: Unter 100 Trilliarden Planeten im Kosmos liegt ausgerechnet auf der Erde ein geheimnisvolles Artefakt aus der Vergangenheit verborgen, das die Roboterspezies vor dem endgültigen Untergang bewahren könnte. In einem Krieg zwischen zwei unvereinbaren Welten – Mensch gegen Maschine – kann es nur einen Überlebenden geben…

An der Seite von Mark Wahlberg („Transformers 4: Ära des Untergangs“) gibt Oscar-Preisträger Anthony Hopkins („Das Schweigen der Lämmer“) sein Transformers Debüt. Wieder mit an Bord sind Fanliebling Josh Duhamel („Transformers 3 – Die dunkle Seite des Mondes“), Tyrese Gibson („Fast & Furious: Supercharged“), Stanley Tucci („Die Tribute von Panem“) und John Turturro („Exodus: Götter und Könige“). Der Testosteronüberschuss findet weibliche Unterstützung durch Laura Haddock („Guardians of the Galaxy“) und dem zauberhaften Shootingstar Isabela Moner.

Fotos: Paramount, WENN.com