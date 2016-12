Best Dress of the Day (421): Gigi Hadid und Co. auf dem roten Teppich

Mittwoch, 07. Dezember 2016, 20:24 Uhr

Bei der diesjährigen Verleihung der Fashion Awards am vergangenen Montag in London zeigten sich die Stars und Sternchen in raffinierten Roben und Outfits auf dem roten Teppich.

Gigi Hadid in Versace

So auch Topmodel Gigi Hadid, die mit ihrer extravaganten Kreation aus dem Hause Versace alle Blicke auf sich zog. Der edle Look bestand aus einer kunstvollen Kombination aus Hosenanzug und Abendkleid. Der silberne Zweiteiler bezauberte mit luxuriösem Satin und einer glamourösen Schleppe. Speziell das teilweise in Falten gelegte Oberteil sorgte für einen glanzvollen Auftritt. In Kombination mit der engen Hose wurde das Ensemble zum wahren Hingucker.

Dazu kombinierte die 21-Jährige angesagte Sandaletten im Metallic-Look und trug ihre blonde Mähne zu einem Dutt frisiert.

Auch Topmodel Kate Moss sorgte mit ihrem eleganten Look für Aufsehen. Die 42-Jährige erschien in einem schwarzen Kleid aus Samt mit prachtvoller Schleppe und dezentem V–Ausschnitt. Dazu kombinierte die schöne Britin einen glamourösen, ebenfalls schwarzen Pelzmantel und eine in Gold schimmernde Clutch.

Ihr Haar trug Kate offen und leicht gewellt und setzte auf trendy Cat-Eyes und silberne Ohrringe. (HA)

Fotos: Lia Toby/WENN.com, Daniel Deme/WENN.com