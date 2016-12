Cruz Beckham: Hier ist seine erste Weihnachtssingle!

Mittwoch, 07. Dezember 2016, 14:04 Uhr

David und Victoria Beckham sind megastolz auf ihren Sohn Cruz. Der 11-Jährige brachte am Mittwoch (7. Dezember) seine Debütsingle ‚If Every Day Was Christmas‘ heraus. Erstmals zu hören war der Track in der ‚Breakfast Show‘ des britischen Radiosenders ‚Capital FM‘.

Sein berühmter Vater postete daraufhin ein Video auf Instagram, das seinen Sohn am Frühstückstisch in seiner Schuluniform zeigt. Sichtlich verlegen ringt der Youngster mit sich, während er sich selbst im Radio hört und die Anfeuerungsrufe seines Vaters über sich ergehen lassen muss. David schrieb dazu: “Keiner seiner üblichen Morgen vor der Schule… Stolz auf meinen kleinen Mann und seiner neuen Weihnachtssingle und dass er mit den Erlösen daraus Kindern im Vereinigten Königreich hilft… #ifeverydaywaschristmas @cruzbeckham @AppleMusic @globals_make_some_noise”.

Auch seine Frau Victoria platzte vor lauter Stolz auf ihren Sohnemann. Die vierfache Mutter teilte ein Video zu dem Track und erklärte: “Liebe einen Chor an Weihnachten!! x Superstolz auf @cruzbeckham”. Cruz wird von Scooter Braun gemanagt, der unter anderem auch Justin Bieber und Ariana Grande betreut. Nicht zuletzt deswegen wird dem Promi-Sprössling eine glänzende Karriere im Musikbusiness vorhergesagt. Mit seiner ersten Single sowie dem gerade erst eingerichteten Instagram-Account ist der erste Schritt auf jeden Fall schon mal getan…

Ein von David Beckham (@davidbeckham) gepostetes Video am 7. Dez 2016

