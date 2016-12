"Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe": Der neuste Trailer

Mittwoch, 07. Dezember 2016, 17:56 Uhr

Ab Montag, 12. Dezember – zwei Monate vor dem offiziellen Kinostart – ist für die Fans von „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ quasi schon Weihnachten: Der Vorverkauf für die Verfilmung des zweiten Teils der Trilogie beginnt.

Genau zwei Jahre sind vergangen, seit Dakota Johnson und Jamie Dornan im ersten Teil der Trilogie die Leinwände eroberten und die Fans können es schon jetzt kaum erwarten, bis am 9. Februar 2017 am Valentinstagswochenende der zweite Teil das Traumpaar auf der Leinwand wieder vereint. Schon der erste Trailer gab einen Vorgeschmack darauf, was die Fans erwartet, und wurde in den ersten 24 Stunden über 114 Mio. Mal gesehen: Aus geheimem Verlangen wird eine gefährliche Liebe!

Darum geht’s: Anastasia versucht, Christian zu vergessen und stürzt sich in ihren neuen Job. Doch Christian tut alles in seiner Macht, um sie zurückzugewinnen. Als auch Ana ihr Verlangen nicht länger unterdrücken kann, wirft Christians Vergangenheit einen dunklen Schatten…

Oscar-Gewinnerin Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford und Max Martini kehren alle von Fifty Shades of Grey zurück zum Cast. Neu dabei sind Oscar-Gewinnerin Kim Basinger (Foto unten), Hugh Dancy, Bella Heathcote und Eric Johnson.

Ab 12. Dezember können sich Fans ihr Ticket für „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ sichern und ihren Liebsten eine besondere Freude zu Weihnachten machen!

Fotos: Universal Pictures