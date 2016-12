Helene Fischer & Vaiana: Hier ist das neue Video "Ich bin bereit"

Mittwoch, 07. Dezember 2016, 15:29 Uhr

Helene Fischer liefert den Titelsong zur deutschen Fassung des neuen Disney-Spektakels „Vaina“. Mit „Ich bin bereit“ interpretiert Deutschlands derzeit wohl erfolgreichste Künstlerin den Original-Song völlig neu.

Somit schafft die Sängerin eine einzigartige Version des Liedes, das den mutigen und entschlossenen Charakter der Titelfigur Vaiana musikalisch eindrucksvoll widerspiegelt. Disneys großer Weihnachtsfim ‚Vaiana‘, der in den USA nach dem zweiten Wochenende bereits knapp 120 Mio US-Dollar eingespielt hat, entführt die Kinozuschauer in die traumhaft schöne und atemberaubend animierte Inselwelt des Südpazifik.

Und das nicht nur filmisch, eben auch musikalisch wird es paradiesisch!

Denn mit dem Soundtrack liefert Helene einen Disney-Soundtrack wie aus dem Bilderbuch ab. Und auch das Video lässt 90s-Herzen höher schlagen. Wie in Soundtrack-Clips von damals sieht man Helene im Studio den Song einsingen und dazu einzelne Szenen aus dem Film, die auf den groben Handlungsstrang schließen lassen. Zu poppigen Klängen mit karibischen Beatelementen singt sie von der Sehnsucht auf neue Reisen aufzubrechen, aber auch von der Angst vor dem Ungewissen. Der Sound ist eine gelungene Symbiose aus Helene Fischers Schlagerstimme und neuen Beats die Jung und Alt gefallen. Der komplette Soundtrack zum Film ist ab dem 12. Dezember in den Läden. Kinostart ist am 22. Dezember! (LK)

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com