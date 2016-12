Mel C: Was macht sie halbnackt auf Instagram?

Mittwoch, 07. Dezember 2016, 19:20 Uhr

Nanu, so freizügig kennt man Mel C (Melanie Chisholm, 42) üblicherweise nicht. Das ‚Spice Girl’ (ehemals ‚Sporty Spice’) postete gestern (6. Dezember) ein Instagram-Foto, das sie oben ohne und nur mit Unterhose bekleidet zeigt.

Ihre Arme hat sie dabei aber so über ihre Brüste platziert, dass nicht wirklich viel offenbart wird. Das Bild kommentierte sie mit: „Freches kleines Cover-Shooting morgen. Mache besser meine Arbeitshosen bereit!“ Für den halbnackten Schnappschuss wurde die 42-jährige Mama einer Tochter aber nicht nur mit Fan-Lob überhäuft. Einige betitelten die Sängerin als „Heuchlerin“, weil sie erst kürzlich die „zu provokative“ Girl-Band Little Mix kritisiert hatte. Da war dann auch zu lesen: „Ich bin ziemlich sicher, dass du schnell dabei warst Little Mix wegen ihrer ‚provokativen’ Outfits und Sexualisierung zu kritisieren. Und hier bist du selber, mit nichts an außer deinen Unterhosen? ‚Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen’ kommt mir da in den Sinn.“

Mel C hatte kürzlich über die erfolgreiche Girl-Group – die aus der britischen Ausgabe der Show ‚X Factor’ hervorging – erzählt: „Ich liebe Little Mix. Ich habe sie bei ‚X Factor’ geliebt. Ich dachte einfach nur, dass sie so ganz anders sind. Aber sie werden immer provokativer [mit ihren Outfits].“ Und sie fügte hinzu: „Für mich kamen sie am nächsten an die Spice Girls heran. Sie sind alle toll und super Sängerinnen. Aber sie waren [damals] nicht sexy und es ist jedoch immer mehr in diese Richtung gegangen. Ich liebe sie – aber ich sage auch ‚Bleibt euch treu’.“

Gegenüber ‚Sunday People’ verriet die 42-Jährige weiter, dass ihre Tochter Scarlet Starr (7) ein riesiger Little-Mix-Fan sei. Sie passe da aber auf, welche Clips ihr Kind sehen dürfe: „Ich lasse sie keine Videos von Künstlern anschauen, die für sie nicht geeignet sind. Das macht mich ein wenig traurig. Alle jungen Frauen wollen sexy aussehen, also verstehe ich, dass es schwer ist. Aber ich denke, dass es ein Jammer ist. Wir leben in einem narzisstischen Zeitalter – es ist 100 Prozent schlimmer als zu der Zeit, zu der ich bei den Spice Girls war.“ Na ja, bei all dieser Kritik ist dann doch nicht wirklich nachzuvollziehen, was die Dame jetzt halbnackt auf Instagram macht…(CS)

Foto: Instagram