Ronan Keating wird zum vierten Mal Papa

Mittwoch, 07. Dezember 2016, 22:20 Uhr

Ronan Keating (39) wird wieder Vater. Der Sänger wird bald vierfacher Papa sein, das verkündete Storm Keating, die Frau des Musikers, auf ihrer Homepage. Ein Jahr nach der Hochzeit des Traumpaares soll ein Baby nun das Liebesglück krönen.

In der Mitteilung steht: „Am 17. August 2010 wurden mein Mann und ich Freunde. Zur selben Zeit, fünf Jahre später, wurden wir Mann und Frau. Jetzt sind wir überwältigt, euch mitteilen zu können, dass wir ein Jahr später (und wieder zum exakt selben Datum) Bald-Eltern sind.“ Für die 34-Jährige ist es das erste Kind, während Keating bereits drei Kinder hat. Weiter heißt es: „Worte können nicht beschreiben, wie überwältigt wir vor Freude sind. Wir fühlen uns gesegnet, einen weiteren kleinen Keating in der Familie begrüßen zu dürfen. Es ist, als würden all unsere Weihnachtswünsche wahr werden. Dieses Weihnachten bitten wir Santa nur darum, dass unser Baby gesund bleibt.“

Nach der Hochzeit im letzten Jahr schwärmte der 39-Jährige bereits von seiner Frau, einer TV-Prodizentin: „Sie ist meine beste Freundin, meine Seelenverwandte und nun auch noch meine Ehefrau“, freute sich der Ex-‚Boyzone‘-Sänger.

Foto: WENN.com