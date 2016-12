Shootingstar Post Malone: Debütalbum ist da!

Mittwoch, 07. Dezember 2016, 22:48 Uhr

Seine Mega-Single „White Iverson“ hat Post Malone inzwischen dreifaches US-Platin beschert, und für Highsnobiety ist er derjenige Mann im HipHop-Kosmos, der am ehesten vielleicht mit Bob Dylan zu vergleichen wäre.

Der Mann knüpft noch vor Weihnachten an den Erfolg seiner Vorab-Auskopplungen an, denn sein mit Spannung erwartetes Debütalbum „Stoney“ erscheint am 9. Dezember! Auch darauf vertreten sind die zuletzt veröffentlichten Singles „Go Flex“ (42 Mio. Spotify), „Deja Vu“ feat. Justin Bieber und der brandneue Track „Congratulations“ feat. Quavo (von Migos).

Mit dem brandneuen Track „Congratulations“ feat. Quavo, dessen Produktion von Metro Boomin und Frank Dukes stammt, bringt Post Malone die Entwicklungen der letzten zwei Jahre schon sehr treffend auf den Punkt: „They said I would be nothing/Now they always say congratulations“. Insgesamt vereint die kommende Debüt-LP, die Malone mit dem Titel des Mixtapes „August 26“ ursprünglich schon für den Spätsommer angekündigt hatte, 14 Tracks (sowie 4 weitere auf der Deluxe-Edition), für die unter anderem FKi, DJ Mustard, Illangelo und Pharrell hinter den Reglern standen.

Um die Wahl des Titels zu erklären, berichtete der inzwischen in Los Angeles lebende Rapper, Sänger, Produzent und Gitarrist kürzlich, dass „Stoney Malone“ früher mal sein Spitzname war. Weitere Albumgäste neben Justin Bieber und Quavo sind 2 Chainz und Kehlani. Post Malones Fanbase ist inzwischen auch deshalb so gewaltig, weil er zuletzt Justin Bieber im Vorprogramm begleitet hat.

Fotos: Universal Music