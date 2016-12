„Walking Dead“-Star Steven Yeun: ... und nun das erstes Kind

Mittwoch, 07. Dezember 2016, 16:30 Uhr

Sein ‚The Walking Dead’-Character Glenn wurde im Debüt der siebten Staffel äußerst brutal ermordet. Im wahren Leben läuft es für Schauspieler Steven Yeun (32) jedoch um einiges besser. Am Wochenende wurde bekannt, dass der Serienstar am Samstag (3. Dezember) in Los Angeles seine Langzeitfreundin, Fotografin Joana Pak, geheiratet hat.

Laut ‚Us Weekly’ soll das Paar jetzt offenbar auch schon das erste Baby erwarten. Das habe eine angebliche Quelle gegenüber dem Magazin bestätigt. So viele gute Neuigkeiten auf einmal! Ihre Hochzeit feierten die beiden am Samstag übrigens mit Familie und Freunden im historischen ‚Paramour Estate’ in Los Angeles. Auch viele der ehemaligen ‚The Walking Dead’-Co-Stars des Schauspielers sollen als Gäste dabei gewesen sein. Darunter Norman Reedus (47), Andrew Lincoln (43), Melissa McBride (51), Sarah Wayne Callies (39), Chandler Riggs (17), Emma Bell (29) und Alanna Masterson (28).

Ein von Kayce Pak (@thepakpack) gepostetes Foto am 4. Dez 2016 um 9:34 Uhr

Kayce Pak, die Schwester der glücklichen Braut postete dann am Sonntag (4. Dezember) auf Instagram auch ein romantisches Foto des Brautpaares, die sich gerade für ihr ‚Ja’-Wort bereit machten. Sie schrieb: „Letzte Nacht die Liebe dieser beiden zusammen mit all ihren Freunden und der Familie zu feiern war so wundervoll und besonders!!“ Und sie ergänzte: „Diese ganze Woche war eine tolle, Familien-gefüllte, lustige Zeit und es war so super! (Wir haben außerdem einen Schwager bekommen!)“ Da bleibt nur, dem frisch verheirateten Paar, das bald zum ersten Mal Eltern wird zu gratulieren! (CS)

Foto: Nicky Nelson/WENN.com