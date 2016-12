Barbara Schöneberger: Sportliche abgemagerte Ziege

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 14:18 Uhr

Über all die Bezeichnungen, mit denen sie schon von der Presse betitelt wurde, kann Barbara Schöneberger (42) nur herzlich lachen. War sie früher das „Vollweib der Nation“, ist sie heute nur noch eine „sportliche, abgemagerte Ziege“.

Im Videointerview zum neusten Covershooting der Illustrierten ‚Barbara‘ erzählt die Talk- und Spielshow-Granate, wie ihr der Sprung zwischen den verschiedenen Schubladen, in die sie reingesteckt wird, gelingt und warum sie keine Weihnachtsgeschenke besorgt. Wenn Barbara über all ihre Kosenamen in der Presse spricht, klingt das fast so, als hätte sie diese Namen am Ende nicht mehr so sehr gemocht. Sie resümiert: „Ich habe sehr lange medial in der Vollweib-Falle gesessen. Dann war ich die Allzweckwaffe. Ich war ja auch sehr viel aus dem militärischen Bereich: die Stimmungskanone, der Atombusen, der Kracher, der Knaller usw.“

Diese Schiene liegt jetzt aber hinter ihr und, weil sich manche Menschen mit Veränderungen dann doch eher schwertun, ist sie jetzt nicht einfach die „dünne“ Barbara, sondern „die sportliche, abgemagerte Ziege“.

Aber die lustige, hin und wieder recht uneitle und vor allem unnachahmlich selbstironische Blondine, die hierzulande alles bravourös wegmoderiert was ihr vor die Kamera kommt, nimmt das alles mit viel Humor und weiß auch schon in welche Schublade sie als nächstes gesteckt wird. „Ich bin in unterschiedlichen Schubladen. Da hüpft man dann rein und dann hüpfe ich wahrscheinlich bald für fünf Jahre in die JoJo-Falle – und dann hüpfe ich in die Rente.“

Für Weihnachten kauft Barbara übrigens keine Geschenke. Als Einzige in der Familie zieht sie es knallhart durch, ihren Liebsten jedes Jahr eine Spende in deren Namen unter den Weihnachtsbaum zu legen. Dafür will sie selber auch keine Geschenke.

Für das Titelblatt der aktuellen Ausgabe von ‚Barbara‘ schlüpfte Barbara himself in ein riesiges Schwammkostüm, gemäß dem Titelthema „Schwamm drüber – Geschichten vom Hinfallen und wiederaufstehen. Vom Vergessen und Verzeihen.“

Fotos: Barbara/Gruner + Jahr