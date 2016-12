Brad Pitt: Schlappe im Sorgerechtsstreit

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 9:35 Uhr

Der Rosenkrieg zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie geht offenbar doch weiter. Beide tragen ihren Sorgerechtsstreit um die sechs gemeinsamen Kinder vor Gericht aus (wir berichteten). In der jüngsten Runde steckt Pitt eine Niederlage ein.

Hollywood-Star Brad Pitt (52) hat in dem Streit um die gemeinsamen sechs Kinder mit Angelina Jolie (41) nun jedoch einen Rückschlag erlitten. Ein Richter in Los Angeles lehnte am Mittwoch einen Dringlichkeitsantrag des Schauspielers für eine Anhörung ab, wie der Sender CNN und andere US-Medien berichteten.

Nun zu den Einzelheiten: Demnach wollte Pitt einen Antrag einreichen, dass alle Einzelheiten über die Sorgerechtsabsprachen unter Verschluss bleiben. Dieser Schritt sei zum Schutz der Kinder und ihrer Privatsphäre gedacht, zitierte CNN aus Gerichtsunterlagen. Das Anwalts-Team von Jolie machte sich gegen eine solche Anhörung stark. Erst vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin die bisher privaten Absprachen beim Gericht hinterlegt.

Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit kam Mitte September plötzlich das Aus. Die Schauspielerin reichte die Scheidung ein. Sie fordert das alleinige Sorgerecht für die drei leiblichen Kinder Shiloh (10), Vivienne und Knox (beide 8) sowie die drei adoptierten Kinder Maddox (15), Pax (13) und Zahara (11).

Nach vorläufiger Absprache sind die Kinder derzeit in der Obhut der Mutter und sehen ihren Vater nur unter Aufsicht eines Familientherapeuten bei Besuchen. Pitt strebt aber eine gemeinsame Sorgerechtsregelung an.

Die US-Bundespolizei FBI und das Kinder- und Familienamt (DCFS) in Los Angeles hatten kürzlich ihre Untersuchungen zu einem Vorfall im September an Bord eines Flugzeugs, mit dem Pitt und seine Kinder unterwegs waren, eingestellt. Der Schauspieler werde nicht belangt, hieß es. Worum es bei den Ermittlungen im Detail ging, wurde nicht mitgeteilt.

Pitt kommt ab dem 22. Dezember mit dem Spionage-Thriller „Allied“ in die deutschen Kinos. Darin spielt er an der Seite von Marion Cotillard einen Geheimagenten während des Zweiten Weltkriegs, der sich in eine französische Spionin verliebt. (dpa)

Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com