Demi Moore und Tobey Maguire: Liebes-Comeback?

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 18:51 Uhr

Neues aus Absurdistan: Demi Moore könnte wieder mit Tobey Maguire anbandeln. Die beiden hatten angeblich vor wenigen Jahren bereits ein Techtelmechtel, bevor sie Ashton Kutcher kennenlernte.

Ein Insider berichtete laut dem Revolverblatt ‚National Enquirer‘: „Demi und Tobey hatten eine kurze, aber heiße Affäre im Jahr 2002, bevor Ashton Kutcher sie umhaute. Aber jetzt, da sie beide Single sind, merken sie, dass der Funke immer noch da ist.“ Nachdem bekannt wurde, dass Maguires Ehe nach neun Jahren am Ende sei, nutzte Moore angeblich erneut ihre Chance: „Zuerst war es ziemlich zurückhaltend, aber dann fing Demi an, von den guten alten Zeiten zu schwärmen.“ Moore soll recht alleine sein, so verriet der angebliche Insider weiter: „Sie ist in diesen Tagen sehr einsam und sucht jemanden, mit dem sie ihr Leben teilen kann. Sie möchte gern mehr.“ Nun, die Geschichte dürfte man wohl eher als Blödsinn abhaken.

Maguire und Jennifer Meyer machten erst in diesem Jahr ihre Trennung öffentlich. In einem Statement hieß es: „Nach langen Gewissenskämpfen und Überlegungen haben wir die Entscheidung getroffen, uns als Paar zu trennen. Als hingebungsvolle Eltern wird es unsere oberste Priorität bleiben, unsere Kinder gemeinsam mit beständiger Liebe, Respekt und Freundschaft aufzuziehen.“

Foto: Guillermo Proano/WENN.com