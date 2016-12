Lady Gaga: Was macht Ex Taylor Kinney mit ihrer Mutter?

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 12:40 Uhr

Lady Gaga postete ein Bild mit ihrem Ex-Verlobten Taylor Kinney und ihrer Mutter. Fans spekulierten bereits, ob die beiden wieder zueinander gefunden hätten…

Die Sängerin postete nämlich ein Bild ihres Ex-Verlobten, der neben ihrer Mutter steht. Für Fans stand da bereits fest: Liebes-Comeback im Anmarsch. Das Bild entstand im Rahmen von Gagas ‚Born This Way Foundation‘ und einer Aktion, die US-Soldaten im Ausland Briefe zukommen lassen sollte. Laut ‚TMZ‘ sollen die beiden allerdings nicht vorhaben, wieder zusammenzukommen. Angeblich sollen sie noch immer ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben, das sei aber auch schon alles. Der Schauspieler war wohl eher zufällig in New York und half seiner Ex-Schwiegermutter bei der Charity-Aktion, da ihre Tochter in Europa unterwegs ist.

Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 5. Dez 2016 um 9:10 Uhr

In der Sendung ‚CBS Sunday Morning‘ gestand die Sängerin zuletzt: „Ich glaube, dass Frauen sehr intensiv lieben. Wir lieben Männer. Wir lieben mit allem, was wir haben. Manchmal weiß ich nicht, ob unserer Liebe die Würde entgegengebracht wird, die wir uns wünschen würden. Wir versuchen nicht, euch die Männlichkeit zu nehmen. Wir wünschen uns einfach, dass ihr uns so tief und vollkommen liebt, wie wir euch lieben.“

Foto: Brian To/WENN.com