Maisie Williams: Oben-ohne-Schock im Netz

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 15:50 Uhr

Maisie Williams wollte ursprünglich nur ein paar Fotos mit ihren Freunden teilen. Jemand scheint diese aber kurzerhand auf ‚Reddit‘ veröffentlicht zu haben.

Die 19-Jährige, die für ihre Rolle der Arya Stark in der Fantasy-Serie ‚Game of Thrones‘ bekannt ist, wollte ein paar sexy Fotos mit ihren engsten Freunden auf Facebook teilen. Die Fotos tauchten jedoch kurz darauf auf ‚Reddit‘ auf. Ein Sprecher meinte gegenüber der Zeitung ‚New York Post‘: „Die Bilder wurden online mit Maisies persönlichem Socia Media-Account geteilt. Die Bilder sind nicht explizit in ihrer Natur, aber die Bilder von Maisie und ihren engen Freunden zeigen sie in einem Spa bei einem kürzlichen Besuch in Japan.“

Der Sprecher vermied es jedoch zu erklären, wie die Fotos, die online viel Aufmerksamkeit erregt haben, auf Reddit gelandet sind, oder ob Maisie von nun an ihre Herangehensweise an soziale Medien ändern wird.

Anfang des Jahres redete die hübsche Brünette noch offen über ihren Modegeschmack. Die Schauspielerin verriet gegenüber dem Magazin ‚InStyle: „Ich hatte immer einen guten Sinn dafür, wie ich aussehen wollte. Ich wollte nie älter aussehen. Ich wollte nie freizügige Kleider tragen. Ich hab da nichts zu bieten, also will ich es auch nicht zur Schau stellen.“ Nun sieht es ganz so aus, als wäre ihr Körper trotzdem unfreiwillig zur Schau gestellt worden… (Bang)

Foto: Apega/WENN.com