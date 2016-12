Mick Jagger (73) wurde zum achten Mal Vater

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 18:00 Uhr

Dass er bereits Opa ist, hat den Sänger der Rolling Stones nicht davon abgehalten, mit seiner deutlich jüngeren Lebensgefährtin eine Familie zu gründen. Jaggers jüngster Spross ist ein Junge.

Der Frontmann der Rolling Stones ist nun also zum achten Mal Vater geworden. Das teilte die PR-Agentur des 73-jährigen Rockstars heute mit. Der Mitteilung zufolge brachte Jaggers Lebensgefährtin Melanie Hamrick (29) am Donnerstag in New York einen Jungen zur Welt. Mutter und Kind seien wohlauf. Die Eltern seien „beide hoch erfreut“.

„Mick war bei der Geburt im Krankenhaus dabei“, hieß es in der Mitteilung. Nun bitte das Paar darum, seine Privatsphäre zu respektieren. Über den Namen das Babys ist derzeit nichts bekannt. (dpa/KT)

Mehr: Mick Jagger fühlt sich als Papa zu alt

Foto: Jeff Grossman/WENN.com