"The Voice Of Germany" mit Shootingstar Shawn Mendes und Alicia Keys!

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 18:19 Uhr

Diese Nachhilfestunde wünscht sich jeder Musiker: Heute sind US-Megastar Alicia Keys und der Überflieger des Jahres, Shawn Mendes, bei ‚The Voice Of Germany‘ zu sehen!

Keys sitzt vor der 18-jährigen Mathea Elisabeth Höller aus dem Team von Yvonne Catterfeld am Klavier und erklärte bei der Einstudierung des Prince-Klassikers ‚Purple Rain‘: „Es ist kein einfaches Lied zu singen. Es ist ein sehr, sehr ikonischer Song. Du wirst es nie wie Prince singen, du solltest das auch gar nicht versuchen. “ Die Sängerin weiter: „Prince singt es, aber irgendwie spricht er es auch.“ Alicia Keys legt den Kopf zur Seite, „sprichtsingt“ quasi: „I never meant to cause you any sorrow.“ Mathea ganz aufgeregt: „Ich liebe sie. Alicia Keys ist einfach mein Idol.“ Der Weltstar hilft Team Yvonne in der Musikmetropole London beim Coaching vor den Sing Offs von „The Voice of Germany“ am 8. Dezember auf ProSieben.





Samu Haber holt einen noch jungen internationalen Gastcoach aus Kanada: Top-Newcomer und „Stitches“-Sänger Shawn Mendes coacht seine Talente vor der letzten Show vor dem Halbfinale. Der überaus erfolgreiche, erst 18-jährige Jungspund hat einen weisen Ratschlag parat: „Einfach nur entspannen und daran erinnern, dass ich auch so angefangen habe wie ihr Alles beginnt irgendwo. Nur Spaß haben und dein Ding machen.“

Der Kanadier mit portugiesischen Wurzeln verkaufte weltweit bereits schon über zehn Millionen Songs und über vier Millionen Alben. 2016 wurde Shawn Mendes mit dem MTV European Music Award als „Best Male Act“ und mit dem People´s Choice Award in der Kategorie „Favorite Breakout Artist“ ausgezeichnet.





„The Voice of Germany“ – die letzte Entscheidung vor den Liveshows heute um 20:15 Uhr. Am Sonntag, den 11. Dezember, startet die Musikshow ins Halbfinale live in SAT.1.

Fotos: ProSiebenSAT1/Richard Hübner