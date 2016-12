Chet Hanx: Tom Hanks ist wieder Opa geworden

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 10:28 Uhr

Tom Hanks Sohn Chet ist „ganz heimlich“ Vater geworden. In den Siebziger Jahren heiratete der begehrte Schauspieler seine erste Frau Samantha Lewes, mit der er die zwei Kinder Colin und Elizabeth bekam.

Ein von ????LA / WORLD WIDE ???? (@chethanx) gepostetes Foto am 19. Nov 2016 um 12:28 Uhr

Nachdem Samantha an Knochenkrebs gestorben war, heiratete er die Schauspielerin Rita Wilson, mit der er die Söhne Chet und Truman bekam. Nun ist es soweit und seine Kinder haben mittlerweile ihre eigenen Kinder. Jetzt kam überraschend heraus: Der ehemals drogenabhängige Sohn des Hollywood-Stars, Chester „Chet Hanx“, bescherte seinem Vater das dritte Enkelkind. Allerdings nicht erst vor ein paar Tagen, sondern bereits im April, wie ‚Intouch’ berichtet.

Und auch der frischgebackene Vater, ein Musiker, selbst äußerte sich heute morgen in einem Instagram-Video zu der frohen Botschaft: „Ich will heute etwas mit euch teilen, weil es sowieso in der Presse stehen wird. Ich habe eine Tochter. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Sie ist der Grund, warum ich mein Leben umgekrempelt habe. Ich wurde nüchtern. Heute bin ich seit über anderthalb Jahren nüchtern.“

Ein von ????LA / WORLD WIDE ???? (@chethanx) gepostetes Video am 7. Dez 2016 um 14:59 Uhr

Der 26-Jährige, dessen Frau Tiffany heißen soll, habe die Mutter seines Kindes während eines „drogenberauschten One-Night-Stands“ kennengelernt haben. In dem Zuge erklärte das Sorgenkind der Familie Hanks auch, warum er sich jetzt erst an die Öffentlichkeit wende: „Ich poste sie nicht auf Instagram, weil mir ihre Privatsphäre heilig ist. Sie ist mir heilig. Sie ist nicht irgendwas, was ich einfach so poste. Sie ist etwas, das ich liebe, das mein Leben verändert hat.“ Und ein Bekannter verriet der ‚InTouch’ weiter: „Tom hatte über die Jahre viele Probleme mit Chet durch seine Drogen- und Alkoholabhängigkeit, aber dieses Baby hat alles verändert.“ Neben Chet hat auch Toms ältester Sohn Colin bereits die fünfjährige Olivia und die dreijährige Charlotte. Chet soll mittlerweile als Drogenberater arbeiten und in Santa Monica leben, wie die Illustrierte ‚Gala’ berichtet.

Foto: Instagram