Udo Lindenberg live auf DVD: Was für ein Fest!

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 17:20 Uhr

Ein spektakuläres Paket in sechs physischen Formaten und vier Download-Versionen macht es nun möglich, die schönsten Tourstunden zuhause noch einmal mitzuerleben – oder vielleicht zum ersten Mal dabei zu sein, wenn Udo Lindenberg mit seinen Panik-Freunden rund drei Stunden lang die Hunderttausenden in den Stadien begeistert!

Ein Momentum, wie es auch die verwöhnten Fans noch nie gesehen haben – bis zu 65 Künstler gleichzeitig auf der Bühne, alle Elemente einer grandiosen Show, der Panik-Präsident in Ausnahmeform, die neuen Songs seines aktuellen Hit-Albums und die größten Lieder seiner Karriere und illustre Gäste wie Clueso, Daniel Wirtz, Stefanie Heinzmann, Adel Tawil, Axel Prahl, Otto Waalkes, Gentleman, Till Brönner, Jan Delay, Stefan Raab, Johannes Oerding, Klaus Doldinger, Eric Burdon, Marius Müller-Westernhagen, Bryan Adams, Helge Schneider und und und…

Dazu eine Fülle von besonderem Bonusmaterial, z.B. 14 zusätzliche Tracks aus den letzten Jahren, von Auftritten in Berlin, Hamburg, Timmendorf, etc. – plus die 45-minütige Tour-Dokumentation „Backstage – Stärker als die Zeit – Live“.

800.000 Menschen haben in den vergangenen Jahren Lindenberg live erlebt, sein aktuelles Album Stärker als die Zeit ist das bis dato meistverkaufte in diesem Jahr in Deutschland veröffentlichte Album eines Künstlers.

Einer der absoluten Höhepunkte der umjubelten Tourneen des Deutschrock-Superstars war das Abschlusskonzert seiner Open Air-Trilogie in der Leipziger Red Bull-Arena. Und diese Konzertaufzeichnung ist der Dreh- und Angelpunkt der Filmaufzeichnungen.

Die einmalige, multimediale Bühnenshow mit zahlreichen Extras, eine Referenz von UDO an seine Fans, denen er auch am Ende im Booklet das Werk widmet: „Meiner ganzen grooossen fantastischen Panikfamilie! Billionen Küsschen, Euer Udo 4Ever.“

Die Audioversionen werden auch im Streaming erhältlich sein. Die Super Deluxe Box setzt sich aus den 3 CDs und den beiden Blu-rays bzw DVDs zusammen – plus der CD/DVD-Kombi aus der limitierten Studio Album Deluxe Edition.



klatsch-tratsch.de verlost drei DVD-Boxen von „Udo Lindenberg – Stärker als ie Zeit“

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 17. Dezember 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Udo Lindenberg“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Termine 2017:

03.05.2017, Kiel, Sparkassen-Arena

06.05.2017, Schwerin, Sport- & Kongresshalle AUSVERKAUFT

07.05.2017, Schwerin, Sport- & Kongresshalle ZUSATZKONZERT

09.05.2017, Chemnitz, Arena

11.05.2017, Riesa, SACHSENarena

13.05.2017, Erfurt, Messehalle AUSVERKAUFT

14.05.2017, Leipzig, Arena

16.05.2017, Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

17.05.2017, München, Olympiahalle

20.05.2017, Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyerhalle

24.05.2017, Düsseldorf, ISS Dome

26.05.2017, Bremen, ÖVB-Arene ZUSATZKONZERT

27.05.2017, Bremen, ÖVB-Arena AUSVERKAUFT

30.05.2017, Dortmund, Westfalenhalle 1

02.06.2017, Berlin, Waldbühne ZUSATZKONZERT

03.06.2017, Berlin, Waldbühne RESTKARTEN

06.06.2017, Hamburg, Barclaycard Arena

09.06.2017, Oberhausen, König-Pilsener-Arena

10.06.2017, Erfurt, Messehalle, ZUSATZKONZERT

14.06.2017, Freiburg, Rothaus-Arena

16.06.2017, Mannheim, SAP Arena ZUSATZKONZERT

17.06.2017, Mannheim, SAP-Arena RESTKARTEN

18.06.2017, Köln, LANXESS Arena

Fotos: Warner Music, Tine Acke