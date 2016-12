Weihnachten mit Helene Fischer: Die ersten Bilder

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 11:39 Uhr

Jedes Jahr an Weihnachten schauen Millionen Fernsehzuschauer die Helene-Fischer-Show im TV. Die erste Sendung fand im Jahr 2011 statt. Seitdem ist die Show bei vielen Menschen zum Weihnachtsfest eingeplant.

.

Klubbb3, Helene Fischer

Neben diverser Gesangseinlagen gehören noch viele weitere Show-Einlagen dazu, wie zum Beispiel Tanz oder akrobatische Kunststücke. Seit einiger Zeit arbeitet Helene Fischer mit dem Sender ZDF zusammen, der auch die diesjährige Show ausstrahlen wird. Zu Beginn wurde die Sendung noch vom Mitteldeutschen Rundfunk ausgestrahlt. An diesem Weihnachten wird die Helene Megashow angeschaut. Somit konnte sich Helene Fischer dieses Jahr wieder diesen exklusiven Sendeplatz sichern.

Helene Fischer als Mary Poppins

Viele bekannte Gäste bei der Helene Fischer Show

Letzte Woche wurde die Show bereits aufgezeichnet. Dieses Jahr findet sie am vierten und am fünften Dezember in Düsseldorf statt. Auf dem Gelände haben circa zehntausend Zuschauer Platz, die in den Vorgeschmack des Ereignisses kommen dürfen. Das ZDF hat bereits angekündigt, dass viele Prominente unter den Gästen sein werden: So u.a. Tom Jones und Gregory Porter, das Schlager-Trio KLUBBB3, die Popstars Olly Murs und Grace Capristo, Liedermacher Rainhard Fendrich, die Schlager-Legenden Bill Ramsey und Roland Kaiser, die A-capella-Gruppe „Naturally 7“. Die Show verspricht also wieder ein Spektakel de Extraklasse zu werden!

Helene Fischer und der Song zum Kinofilm ‚Vaiana‘

Zu Weihnachten neues Helene Fischer Album

Helene Fischer hat das sehr erfolgreiche Weihnachtsalbum zu Weihnachten neu herausgegeben. Bereits am 18. November 2016 erschien das Album: DELUXE EDITION. Auch wenn die Sängerin sich dieses Jahr eine kleine Auftrittspause gönnte, war sie doch nicht untätig. Nach dem Erfolg des letzten Weihnachtsalbums, möchte Helene Fischer mit diesem Album wieder anknüpfen. Auf dem alten Album sang sie mit bekannten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Placido Domingo, Xavier Naidoo oder auch Ricky Martin. Passend zu dem neuen Album gibt es sogar auch dazu zwei Videos mit Orchesterbegleitung. Das eine ist ein bekanntes Weihnachtslied: „Kling Glöckchen, klingelingeling“, während das zweite Video der ehemals bekannte Hit von Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ ist, den Helene Fischer nun neu interpretiert hat.

Helene Fischer, und die Artisten Aerial-Ice

Insgesamt sind 8 neue Lieder und Songs auf der Weihnachtsedition, die die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Wem das alles immer noch zu wenig ist, der kann sich freuen. Helene Fischer hat bereits eine neue Konzert-Tournee angekündigt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Wer in den Genuss einer Live-Show kommen möchte, sollte also schnell zugreifen! (KTAD)

Gregory Porter und Helene

Alle Fotos: ZDF/Sandra Ludewig