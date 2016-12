Wolfgang Bahro verlängert bei GZSZ gleich um fünf Jahre!

Donnerstag, 08. Dezember 2016, 10:08 Uhr

Der Mann spielt bei GZSZ Deutschlands besten Anwalt und hat diesen Vertrag garantiert vorher geprüft: Der Berliner Schauspieler Wolfgang Bahro verlängert für weitere fünf Jahre bei Deutschlands Daily Nummer 1 „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Damit ist der absolute Kult-Star der Serie auch zukünftig für weit mehr als 1.000 Folgen als der schlitzohrige Prof. Dr. Dr. (h.c.) Hans-Joachim Gerner, Kurzform: Jo Gerner, zu sehen. „Bei guten Angeboten sollte man zuschlagen“, begründet Bahro sein weiteres und langfristiges Engagement bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ für RTL. Seine „fast 25jährige gute Zusammenarbeit mit der Produktion“ hat ihn dabei auch überzeugt. Überlegen musste er nicht lange, wie es in einer Mitteilung des Senders heißt.

Spannend geht es mit seiner Rolle weiter: „Gerner wird sich erstmal mit einer Frau aus seinem Umfeld in ein amouröses Abenteuer stürzen und dann eine sehr viel jüngere Frau für sich begeistern – doch diese Liebe ist problematisch. Was dann kommt, das wissen nur die Sterne, unsere Autoren und die Produzentin“, so der RTL-Star zu seinem Sender. Dabei sein wird einer garantiert: Wolfgang Bahro als „Jo Gerner“.





Foto: RTL