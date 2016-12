Judith Holofernes mit zweitem Soloalbum "Ich bin das Chaos"

Freitag, 09. Dezember 2016, 9:28 Uhr

Drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Solo-Albums meldet sich Judith Holofernes (41), ehemals Frontfrau der Band Wir sind Helden, mit einem neuen Album zurück.

Die mehrfache Echo- und Eins-Live-Krone-Preisträgerin, bekannt für ihre virtuosen und poetischen Texte, gehört zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Nebenher schreibt sie einen Blog, 2015 veröffentlichte sie einen Band mit komischer Lyrik.

Das neue Album „Ich bin das Chaos“, das am 17. März 2017 erscheint, schließt in seiner Spielfreude klar an das „zerzauste Debüt“ Ein leichtes Schwert (2014) an. Die elf Songs bewegen sich rasant zwischen sehr unterhaltsam und sehr traurig. Überraschend ist das selbstbewußte Bekenntnis zu „so etwas wie Glanz. Und Tiefe. Und Schönheit! Die Songs wollten das so,“ sagt Holofernes.

Eine Handvoll melancholischer Stücke bilden das dunkle Herz einer ansonsten hellen, zugewandten, offenherzigen Platte. Sie sähe das Album in „hellen Farben, die vor dunklem Hintergrund erst richtig leuchten,“ sagt Holofernes. Und leuchten tut es, dieses Chaos.

Eine überraschende Kollaboration war prägend für den Sound: Die meisten der elf Songs –allesamt wieder mit deutschen Texten – schrieb die Berlinerin mit dem färöischen, englischsprachigen Songwriter Teitur. Produziert hat erstmals Pola Roy, Holofernes‘ Ehemann und Heldendrummer. Im März wird Judith Holofernes sich auch aufmachen, mit ihrer groß(artig)en Band so viel Chaos wie mo?glich über Deutschland zu bringen.

Fotos: Sensche