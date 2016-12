Alles über Natalie Portman als Jackie Kennedy

Samstag, 10. Dezember 2016, 21:40 Uhr

Sie ist eine First Lady wie aus dem Märchen: elegant, kultiviert, populär. Und schon zu Lebzeiten eine Legende. Als Präsidentengattin verwandelt sie das Weiße Haus in einen glamourösen Ort, an dem sich die High Society trifft. Das ist schlagartig vorbei, als Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas erschossen wird.

Jackie Kennedy (Natalie Portman) verliert alles – ihre Liebe, ihre Aufgabe, ihr glitzerndes Leben. Geschockt und traumatisiert durchlebt sie die folgenden Tage, ergreift aber bald die Initiative und kümmert sich um das Vermächtnis ihres Mannes …

‚Jackie‘ ist das facettenreiche Porträt einer Ikone der 1960er Jahre. (Kinostart ist am 12. Januar 2017.) Jacqueline Kennedy war ebenso berühmt wie mysteriös, eine Frau, die als Inkarnation von Stil und Chic in die Geschichte einging.

Regisseur Pablo Larraín (Neruda nähert sich dieser Kultfigur aus unterschiedlichen Perspektiven. Raffiniert verwebt er Vergangenheit und Gegenwart zu einem faszinierenden Gesamtkunstwerk, das nie behauptet, sämtliche Geheimnisse lüften zu können. Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (Black Swan) zeigt in der Titelrolle einmal mehr, dass sie zu den herausragenden Schauspielerinnen unserer Zeit gehört.

Sie gilt bereits jetzt als heiße Anwärterin auf einen weiteren Academy Award. Unterstützt wird sie von Peter Sarsgaard (Die glorreichen Sieben) in der Rolle des Robert Kennedy und Greta Gerwig (Maggies ‚lan) als Jackies Assistentin. In weiteren Rollen brillieren Billy Crudup (Almost Fmous), John Hurt (Harry Potter) und Richard E. Grant (Game of Thrones).

‚Jackie‘ feierte seine Weltpremiere beim diesjährigen Filmfestival von Venedig und wurde dort mit dem Preis für das Beste Drehbuch ausgezeichnet.

Fotos: Tobis/William Gray, Stephanie Branchu