Angelique Kerber: Thorsten Legat entschuldigt sich für "Hackfresse"

Sonntag, 11. Dezember 2016, 12:51 Uhr

Thorsten Legat trat am Samstagabend bei ‚Schlag den star‘ gegen Detlef D! Soost an und verlor nach sechs Stundmn die Marathon-Challenge-Show (wir berichteten). In einem der Spiele verlor er allerdings auch die Contenance, beleidigte Tennis-As Angelique Kerber.

Was war passiert? In spiel Nr. 7 mit dem Titel „Wer ist das?“ zeigte Elton Bilder von bekannten Persönlichkeiten. Legat und Soost hatten mehrere Aussetzer, erkannten weder ZDF-Anchorman Claus Kleber, noch It-Girl und US-Model Kendall Jenner, Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (Soost: „Horst Seehofer!“) Donald Trumps Gattin Melania. Als ein Foto von Angelique Kerber eingeblendet wurde, entfuhr dem 48-jährigen Ex-Fußball-Profi unter einem entsetzten Raunen des Publikums: „Watt is datt denn für ne Hackfresse?“ Moderator Elton entglitten die Gesichtszüge…

Bei Facebook meldete sich Legat, der übrigens einige Zuschauer und auch den ‚Spiegel‘ mit seinem Unterarm-Tattoo „Blut Ehre Stolz & Familie“ irritierte, dann heute nach einem entsprechenden Shitstorm zu Wort: „Das Schlimmste aber, dass mir passiert ist, war die Beleidigung von Angelique Kerber. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich durch den schlechten Start in den Wettbewerb dermaßen gefrustet war, dass ich – schlimm genug, dass ich sie nicht erkannt habe – meine miese Laune zum Ausdruck gebracht habe mit einem fürchterlich dummen Spruch.“ Ihm tue das „unsagbar leid“ fügte Legat hinzu. „Ich möchte mich dafür bei Angelique Kerber – unserer Nummer 1 im Tennis – in aller Form entschuldigen. So etwas darf mir nicht passieren! Ich bin am Boden zerstört! Ich hoffe, Angelique Kerber und Ihr verzeiht mir meinen verbalen Ausrutscher?!“

Foto: ProSieben/Willi Weber