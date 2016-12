James Franco spielt in "Alien: Covenant"

Sonntag, 11. Dezember 2016, 9:57 Uhr

Hollywood-Schnuckelchen James Franco wird in ‚Alien: Covenant‚ mitwirken. Der Schauspieler wird neben Katherine Waterston, Michael Fassbender, Demian Bichir, Billy Crudup und Danny McBride in dem Sci-Fi-Horrorfilm von Ridley Scott eine Rolle spielen, das berichtete ‚avpgalaxy.net‘.

Welche Rolle das sein wird, wurde bereits bekannt: ACHTUNG SPOILER! James Franco spielt nach den Informationen von avpgalaxy.net die Figur Branson, den Captain des Raumschiffes Covenant und den Ehemann der Figur von Katherine Waterston. Seine Auftritte beschränken sich angeblich aber fast ausschließlich auf die ersten zehn Minuten des Films, später habe er nur noch ein paar kleine Szenen. Angeblich spielt James Franco aber in der Werbekampagne für den Film eine zentrale Rolle. So seien virale Spots mit ihm gedreht worden, die dann wohl im Vorfeld des Films im Netz gestreut werden. SPOILER ENDE!

Zuletzt drehte Franco, derzeit mit etwas wildem Look unterwegs, mit Christian Slater. Die beiden Schauspieler standen für ‚King Cobra‘ vor der Kamera und der 47-Jährige hatte ziemlich große Angst, dass ihm sein junger Kollege den Rang abläuft. Der Film dreht sich um den realen Mord an einem Schwulenporno-Produzenten, der von einem rivalisierenden Schwarzmarkt-Händler begangen wurde. Kinostart ist am 12. Januar!

Foto: Drew Altizer/WENN.com