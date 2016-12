Voxxclub gehen in die Weihnachtsferien

Sonntag, 11. Dezember 2016, 15:58 Uhr

Gerade beendeten die Herrschaften von Voxxclub ihre Tour. Im Februar starten die beliebten Musiker Konzertreise 2017 in Köln, dann geht es mit Florian Silbereisens Tour „Das große Schlagerfest“ weiter. Nun stehen die Feiertage vor der Tür und nächstes Jahr geht es für die Schunkel-Popper an das vierte Album. klatsch-tratsch.de hat mit Stefan Raaflaub (auf dem Foto unten links) geplaudert.

Foto: Stefan Engler

Wie war das Abschiedskonzert?

Es war ein lange und extrem spassige Tour. Jedes einzelne Konzert war ein Highlight für sich und wird uns in unvergesslicher Erinnerung bleiben;-) Das Abschiedskonzert in München war für uns natürlich sehr besonders, da unser Ursprung in München liegt. Es waren viele Freunde und Bekannte vor Ort.

Plant ihr Weihnachtsgeschenke-Einkauf lange im voraus oder kauft ihr erst kurz davor ein?

Ich kann nur vor mir sprechen;-) Bei mir passiert das immer in der letzten Woche vor Weihnachten. Vorher habe ich einfach keinen Kopf dafür – mit Voxxclub läuft bis kurz vor Weihnachten immer extrem viel und da will ich mich voll und ganz auf voXXclub konzentrieren. Ich habe aber ne kleine Hoffnung, dass es dieses Jahr mit dem Geschenke besorgen ein bisschen früher werden könnte… Viel wichtiger als Geschenke, sind mir aber Weihnachtskarten. Ich schreibe an alle meine Freunde und die Familie eine sehr persönliche Karte.

Wie verbringt ihr die Weihnachtsfeiertage?

Ich verbringe meine Weihnachtstage bei meiner Familie zu Hause in der Schweiz. Das ist bei uns Tradition. Am 24. und 25. Dezember wird im Elternhaus gefeiert, musiziert und gespielt. Wir haben immer extrem viel Spass zusammen. Für Neujahr fahren wir in die Berge. Hoffentlich gibt?s dieses Jahr wiedermal weisse Weihnachten.

Habt ihr Neujahrsvorsätze?

Ich versuche immer, mir eine Sache vorzunehmen – obwohl es manchmal schwierig ist, es einzuhalten – aber versuchen kann man es ja

Gibt es Vorsätze die ihr wirklich eingehalten habt, in den letzten Jahren?

Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, mir mehr Zeit für Familie und Freunde zu nehmen – ich denke, ich habe den Vorsatz sehr gut umgesetzt.

Wie steht ihr zu Neujahrsvorsätzen?

Ich finde Neujahrsvorsätze ’ne gute Sache. Aber besser nur einen Vorsatz machen und den dann einhalten.