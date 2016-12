Daniela Katzenberger: Weihnachtsbaum ganz in Pink?

Montag, 12. Dezember 2016, 18:27 Uhr

TV-Granate Daniela Katzenberger ist auch in der heutigen Folge von „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber“ ab 20.15 Uhr bei RTL II im Weihnachtsdeko-Wahn! Doch neben all dem Trubel stehen noch andere Termine an.

Unter anderem ein Termin bei der Frankfurter Buchmesse an, wo die beliebte TV-Blondine ihr neustes Buch „Eine Tussi sagt ‚Ja!‘“ und ihren neuen Kalender für das Jahr 2017 vorstellt. Auch die weihnachtliche Deko-Planung geht in die nächste Runde. Wieviel Pink ein Weihnachtsbaum wohl verträgt? Dazu sagte die Katze: „Lucas stellt sich Weihnachten ganz traditionell in grün-rot vor. Für mich kann es nicht rosa genug sein. Deshalb haben wir uns auf eine rosa-rote-Weihnacht geeinigt.“ Sie fügte hinzu: „Wer mich kennt, weiß dass es für mich nicht genug an Glitzer und Pink geben kann. Ich finde ‚amerikanische‘ Weihnachten toll -Mit Zuckerstangen und Popcornketten um den Weihnachtsbaum.“ Und schließlich meint die Blondine noch, „wenn man von dem dekorierten Weihnachtsbaum fast erschlagen“ werde, dann passe er doch „perfekt zu uns.“

Neben den Weihnachtsvorbereitungen haben Daniela und Lucas auch noch ein anderes Problem: Das Haus im Schwarzwald wurde verkauft und so muss sich das Promipaar auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen. Und dieses Unterfangen gestaltet sich schwieriger als erwartet…

Zusätzlich zeigt RTL II am 24. Dezember das Weihnachtsfest der Promifamilie als großes Live-Special – garantiert keine stille Nacht, aber mit Sicherheit ein frohes Fest!





Fotos: RTL II