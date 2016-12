„Fast & Furious 8“: Erster actiongeladener Trailer

Montag, 12. Dezember 2016, 16:18 Uhr

Heute ist der erste Trailer für den achten Teil des Franchise „Fast and Furious“ erschienen. In dem ersten Film, der nach dem Tod von Hauptdarsteller Paul Walker gedreht wurde, fliegen wie gewohnt die Fetzen.

Im neusten Teil der Reihe bleibt somit vieles beim Alten, es gibt aber auch viele Veränderungen. So hat die Reihe z.B. einen neuen Regisseur. Die Führung übernahm dieses mal F. Gary Gray (47), der zu den wichtigsten afro-amerikanischen Filmmachern gehört. Er verantwortete schon die Klassiker „Friday“ und „Set It Off“. Letztes Jahr war sein Name durch den N.W.A-Film „Straight Outta Comton“ in aller Munde.

Im ersten Trailer zum achten Teil der „Fast & Furious“-Reihe mit dem Titel „The Fate Of The Furious“ ist Gang-Anführer Dom (Vin Diesel) überraschend als Bösewicht zu sehen. Nach dem Rückzug von Brian (Paul Walker) scheint sich dieser anscheinend von der „Fast & Furious“-Familie abwenden zu wollen. Dem Rest der Gang wird dann auch keine andere Wahl gelassen, als sich ihm in den Weg zu stellen.

Mehr: Dwayne Johnson und eine Brutalo-Anekdote mit Zunge

Im actiongeladenen Clip gibt es ein Wiedersehen mit den aus früheren „Fast & Furious“-Spektakeln bereits bekannten Schauspielern Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Ludacris und Michelle Rodriguez. Zudem sind erneut auch Jason Statham, Kurt Russell und Nathalie Emmanuel dabei. Die Neuzugänge beinhalten unter anderem Charlize Theron, Scott Eastwood – und Helen Mirren. Ihre Besetzung löste einige Diskussionen aus und bisher weiß niemand, was ihre Rolle in dem Action-Film sein wird. Ist sie ein Bösewicht? Ist sie Doms Mutter? Auch im ersten Trailer wird dieses Geheimnis noch unter Verschluss gehalten.

Der mit Spannung erwartete Streifen kommt am 13. April 2017 in die deutschen Kinos. (CS/LK)

Fotos: Universal Pictures