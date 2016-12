Golden Globes 2017: Die Nominierungen sind da

Montag, 12. Dezember 2016, 17:50 Uhr

Wie natürlich fast jeder weiß, ist der Golden Globe nach dem Oscar der zweitwichtigste Filmpreis der Welt und außerdem ein wichtiges Barometer dafür, wer sich dieses Jahr Hoffnungen machen darf, das possierliche Oscar-Kerlchen mit nach Hause zu nehmen. Jetzt sind die Nominierung raus und es zeichnen sich mehrere Favoriten ab.

Und wer sind die Favoriten bei der 74. Verleihung im kommenden Jahr? Einmal ist es das Kriegsdrama „Hacksaw Ridge“ mit Andrew Garfiels bei dem Mel Gibson (60) Regie führte. Es konnte sich Nominierungen in den wichtigen Kategorien „Bester Film“, „Beste Regie“ und „Bester Hauptdarsteller“ sichern. Mit jeweils fünf Nominierungen geht „Manchester by the Sea“ mit Casey Affleck (41) in der Hauptrolle und das Homosexuellen-Drama „Moonlight“ ins Rennen.

Der große Gewinner des Abends könnte aber wahrscheinlich „La La Land“ sein, zumindest gehen Filmexperten im Moment davon aus. Der Tanzfilm mit Emma Stone (28) und Ryan Gosling (36) in den Hauptrollen hat die meisten Nominierungen überhaupt und sahnte schon bei den Critic Choice Awards ab. Im Bestfall kann „La La Land“ also sieben Golden Globes mit nach Hause nehmen.

Ein deutscher Film ist übrigens auch am Start. Das skurrile und ebenso herzerweichende Familiendrama „Toni Erdmann“ ist in der Kategorie „Bester ausländischer Film“ nominiert.

Der Golden Globe wird am 8. Januar in Los Angeles vergeben. Moderiert wird die Gala dann von Talk-Show-Host Jimmy Fallon (42).

Die wichtigsten Nominierten der Golden Globes 2017

Bester Film – Drama

Hacksaw Ridge

Lion

Hell or High Water

Manchester by the Sea

Moonlight

Bester Film – Musical oder Komödie

20th Century Women

Deadpool

La La Land

Florence Foster Jenkins

Sing Street

Beste Schauspielerin Drama

Amy Adams – Arrival

?Jessica Chastain – Miss Sloane

?Isabelle Huppert – Elle?

Ruth Negga – Loving?

Natalie Portman – Jackie

Beste Schauspielerin Musical oder Comedy

Annette Bening – 20th Century Women?

Lily Collins – Regeln spielen keine Rolle

?Hailee Steinfeld – The Edge of Seventeen?

Emma Stone – La La Land?

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins?

Bester Schauspieler Drama

Casey Affleck – Manchester by the Sea?

Joel Edgerton – Loving

?Andrew Garfield – Hacksaw Ridge?

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

?Denzel Washington – Fences

Bester Schauspieler Musical oder Comedy

Colin Farrell – The Lobster

Ryan Gosling – La La Land

Hugh Grant – Florence Foster Jenkins

Jonah Hill – War Dogs

Ryan Reynolds – Deadpool

Beste Regie

Damien Cahzelle – La La Land

Tom Ford – Noctural Animals

Mel Gibson – Hacksaw Ridge

Barry Jenkins – Moonlight

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Bestes Drehbuch

La La Land – Damien Cahzelle

Noctural Animals – Tom Ford

Moonlight – Barry Jenkins

Manchester by the Sea – Kenneth Lonergan

Hell or High Water – Taylor Sheridan

Foto: Studiocanal