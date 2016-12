Khloé Kardashian: Diese Woche Scheidung

Montag, 12. Dezember 2016, 9:04 Uhr

Khloe Kardashian ist in einer Woche offiziell von Lamar Odom geschieden. Der Reality-Star hatte vor ganzen drei Jahren erstmals die Scheidung von dem ehemaligen Basketballer eingereicht.

Nachdem der Ex-Sportler aber im letzten Jahr bewusstlos in einem Bordell gefunden wurde, legte der Star das Verfahren auf Eis und zog die Scheidung aus Rücksicht auf seine medizinische Verfassung zurück. Im Mai hatte sie dann erneut die Scheidung eingereicht, als Grund gab sie unüberbrückbare Differenzen an. Angeblich soll keiner von beiden Unterhalt bekommen.

Am 17. Dezember sind beide dann wieder Single. Erst kürzlich sagte ein Insider: „Lamar ist komplett aus ihrem Leben verschwunden. Aber es herrscht keine Feindlichkeit zwischen den beiden. Sie sorgt sich immer noch um ihn und möchte, dass es ihm gut geht, aber zwischen den beiden ist es vorbei.“

Die 32-Jährige, die seit kurzem den 25-jährigen Basketball-Star Tristan Thompson datet, könnte aktuell nicht glücklich sein, wie der Vertraute verrät: „Sie gehen die Sache langsam an, aber haben eine Menge Spaß zusammen. Sie sind zwar noch in der Flirt-Phase, aber sind sehr verknallt in einander.“

Foto: WENN.com