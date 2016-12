Kylie Jenner verkleidete sich als X-Tina

Montag, 12. Dezember 2016, 19:55 Uhr

Kylie Jenner verkleidete sich für die Geburtstagsparty von Christina Aguilera als deren Ebenbild. Jenner imitierte das Outfit, das Aguilera in ihrem Musikvideo ‚Dirty‘ von 2002 trug.

Sie trug ein schwarz-gelbes Bikinioberteil und eine gleichfarbige Hose. Auf Snapchat teilte die Reality-Darstellerin ein Bild von sich und schrieb: „Wenn XTINA möchte, dass du dich als XTINA für ihren Geburtstag verkleidest, dann machst du das!!“ Christina Aguilera wollte sich jedoch nicht ausstechen lassen und trug ein auffälliges kunterbuntes Outfit, eine riesige Zuckerwatten-ähnliche Perücke und glitzernden roten Lippenstift. Kylie Jenner verriet kürzlich auf ihrer Webseite, sie würde „unglaublich gerne“ singen können.

Ein von Kylie (@kyliejenner) gepostetes Foto am 10. Dez 2016 um 22:56 Uhr

Sie gestand: „Es ist kein Geheimnis, dass ich Musik liebe. Ganz besonders das, was wir bei Kylie Radio spielen. Und ich habe einige ziemlich talentierte Freunde mit wunderschönen Stimmen wie Justine Skye. Ich würde so unglaublich gerne singen können! Es ist dieses eine Talent, dass ich so gerne hätte. Ich habe ein bisschen ausprobiert – habt ihr mich Solanges ‚Cranes In The Sky‘ auf Khloés Snapchat singen hören? Aber in der Lage zu sein, richtig, richtig gut singen zu können, wäre so ein Traum. Jordyn sagt, ich könnte singen, aber ist das nicht, was alle besten Freunde sagen müssen?“

Foto: Chrome/WENN.com