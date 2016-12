Ryan Reynolds: Film mit Hugh Jackman in der Mache?

Montag, 12. Dezember 2016, 15:50 Uhr

Ryan Reynolds wünscht sich eine Zusammenarbeit mit Hugh Jackman für einen ‚Deadpool V Wolverine‘-Film.Der 40-Jährige spielt Wade Wilson (Deadpool), der nach einer experimentellen regenerativen Mutation, die seinen Krebs heilen soll, Superkräfte erhält.

Der Hollywood-Schauspieler wünscht sich nun eine Zusammenarbeit mit dem ‚Wolverine‘-Darsteller. In einem Interview mit ‚Entertainment Weekly‘ meinte der Ehemann von Blake Lively: „Ich will Deadpool und Wolverine zusammen in einem Film.“ Der brünette Frauenschwarm gab jedoch zu: „Was wir tun müssen, ist, dass wir Hugh überzeugen müssen. Wenn überhaupt, werde ich alles tun müssen, um meine Internet-Freunde mit an Bord zu bekommen, damit sie mir helfen, ein weiteres Anliegen voranzubringen.“

Es könnte jedoch einige Zeit dauern, bis die beiden Superhelden in einem gemeinsamen Film auf der Leinwand zu sehen sein werden, da der ‚Wolverine‘-Star derzeit noch mit ‚Logan‘ alle Hände voll zu tun hat. Jackmans ‚Logan‘-Co-Star Stephen Merchant lobte die Arbeit des Stars. Der Brite spielt in dem sehnlich erwarteten Streifen Caliban. Gegenüber ‚BANG Showbiz‘ erklärte der 41-Jährige über die Zusammenarbeit: „Oh ja, das hat enorm Spaß gemacht. Er ist einer der nettesten Männer, mit denen man arbeiten könnte. Alle Gerüchte darüber, wie lieb und entgegenkommend und wunderbar er ist, sind wahr. Er ist einfach ein gewaltiges Talent.“

Foto: WENN.com