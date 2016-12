The Voice of Germany: Hier sind die vier Finalisten

Montag, 12. Dezember 2016, 15:57 Uhr

Mit Marc Amacher (32, Heimberg/Schweiz, Team Fanta), Robin Resch (22, Rottenmann/Österreich, Team Samu), Boris Alexander Stein (29, Lüneburg, Team Yvonne) und Tay Schmedtmann (20, Steinhagen, Team Andreas) voteten die Zuschauer gestern Abend zum ersten Mal vier Männer ins Finale!

Foto: ProSieben/SAT.1/Bernd Jaworek

Wie schön er singt: Tay Schmedtmann (20, Steinhagen) überzeugt die Zuschauer mit „Wie Schön Du Bist“ von Sarah Connor und zieht mit überwältigenden 80,9 Prozent der Voting-Stimmen für Team Andreas ins Finale ein.

Seine Gitarre und seine Stimme – mehr braucht Robin Resch (22, Rottenmann/AT) nicht, um Coach Samu und das Publikum zu berühren. Seine unplugged Version von „Chasing Cars“ (Snow Patrol) bringt ihm 55,8 Prozent der Zuschauerstimmen im Team internen Dreikampf und einen verdienten Platz im Finale.





Erfolg der Kontraste: In Team Yvonne setzt sich Tattoo-Mann Boris Alexander Stein (29, Lüneburg) mit „Still“ (Jupiter Jones) und viel Gefühl durch. 56,2 Prozent der Zuschauer voten den 29-Jährigen ins Finale.

Explosive Mischung: Marc Amacher (32, Heimberg/CH) brennt mit ACDC und „T.N.T.“ ein Feuerwerk im Studio ab. Das Studio feiert den „Vollact“ mit Zugabe-Rufen und die Zuschauer schicken ihn mit 55,7 Prozent der Stimmen für Team Michi & Smudo ins Finale.

Vormerken: Das große Finale von „The Voice of Germany“ am Sonntag, 18. Dezember, um 20:15 Uhr, live in SAT.1