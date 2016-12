Nicki Minaj von Meek Mill getrennt?

Dienstag, 13. Dezember 2016, 8:50 Uhr

Nicki Minaj hat auf Instagram Hinweise auf eine Trennung von Meek Mill gegeben. Die 34-Jährige postete am Sonntag ein Bild mit Chanelletten und schrieb darunter: „Gott sei Dank hast du es versaut. Gott sei Dank bin ich der Kugel ausgewichen. Ich bin sowas von über dich hinweg.“

Das Zitat stammt aus dem Beyoncé-Song ‚Best Thing I Never Had‘. Kurz darauf löschte der Rapper seinen Account. Im April letzten Jahres hatten sich die beiden verlobt. Die Fans der beiden sind nun in Sorge um das Paar. In einem Interview enthüllte die Rapperin im Oktober ihre Zukunftspläne und erklärte, dass sie sich bald aus dem Musikgeschäft zurückziehen will: „Ich will zumindest noch drei weitere Alben machen. Wenn ich das schaffe, fühle ich mich komplett.“

Ein von Nicki Minaj (@nickiminaj) gepostetes Foto am 11. Dez 2016 um 7:17 Uhr

Mehr: Nicki Minaj in einem Hauch von fast Nichts

Die Sängerin hat nämlich Gefallen am Schauspielern gefunden und kann sich gut vorstellen, irgendwann komplett die Branche zu wechseln. Unter anderem war sie 2014 in der Komödie ‚Die Schadenfreundinnen‘ an der Seite von Cameron Diaz und Taylor Kinney zu sehen.

Foto: Derrick Salters/WENN.com